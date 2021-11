Adele svela la tracklist del suo nuovo album “30”

Cresce l’attesa per il nuovo album di Adele. Dopo il singolo “Easy on me”, che sta scalando le classifiche mondiali, la cantante ha svelato la tracklist di “30”, in uscita venerdì 19 novembre.

12 le tracce contenute nel disco, arricchito da 3 bonus track.

Tra i brani anche il duetto sulle note di “Easy on me” con il cantautore Chris Stapleton e un tributo al pianista jazz Erroll Garner nel brano “All night parking”.

“30” è già disponibile in pre-ordine in cd, vinile e digitale.

La tracklist di “30”