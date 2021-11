Pierpaolo Pretelli lavorerà a Domenica In: la proposta di Mara Venier

Un successo dopo l’altro per Pierpaolo Pretelli. Tra i protagonisti indiscussi di Tale e Quale Show, il cantante potrebbe proseguire la sua carriera in uno dei programmi di punta di Rai 1: Domenica In.

A dirlo è la regina della televisione, Mara Venier, che nel corso della puntata di La Vita in Diretta del 1 novembre, davanti allo stesso Pierpaolo, ha annunciato di avere in mente alcuni progetti importanti per lui.

“Sta dimostrando grandi qualità a Tale e Quale Show. Sto pensando a lui all’interno di questa Domenica In”.

Alle sue parole non è mancata la reazione entusiasta di Pierpaolo, che scherzando ha imitato Cristiano Malgioglio: “Ne parleranno tutti i giornali!”. La conduttrice sembra già avere le idee chiara sul progetto che lo coinvolgerà: “Sto pensando ha un gioco molto forte…”

Chissà cosa ha in programma Zia Mara…

