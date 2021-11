Fedez picchiato e torturato nel video di ‘Morire Morire’

Uscirà il 26 novembre “Disumano”, il nuovo album di Fedez. 20 le tracce del disco, tra cui la hit estiva “Mille” (featuring Orietta Berti e Achille Lauro), il brano dedicato a Chiara Ferragni “Meglio del cinema” e l’inedito sanremese feat Francesca Michielin “Chiamami per nome”.

L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo singolo, “Morire morire”, di cui Fedez ha lanciato anche il video ufficiale.

“Disumano”

‘Disumano’ è il sesto album in studio di Fedez. Il disco vede la collaborazione di numerosi artisti del panorama musicale italiano, tra cui Tedua, Dargen D’amico, Cara, Myss Keta, Crookers, Tananai e Speranza.

Tra le canzoni che lo compongono anche “Vittoria”, un brano dedicato alla sua secondogenita.

TRACKLIST

1. Morire morire

2. Stupido stupido

3. Bella storia

4. Sapore (feat Tedua)

5. Bimbi per strada

6. Vittoria

7. Guarda cosa mi fai fare

8. Meglio del cinema

9. Vecchio (feat Dargen D’amico)

10. Mille (feat Orietta Berti e Achille Lauro)

11. Fuori dai guai (feat Cara)

12. Notte brava

13. Le madri degli altri (feat. Tananai )

14. Problemi con tutti (Giuda)

15. Un giorno in pretura

16. La cassa spinge 2021 (feat. Crookers, Myss Keta, Dargen D’amico)

17. Fede e speranza (feat Speranza)

18. Chiamami per nome (feat. Francesca Michielin)

19. Leggeri leggeri

20. Mi sto sul cazzo