Tg Diregiovani – Edizione del 2 novembre 2021

– AL VIA LA VENTIDUESIMA EDIZIONE DI ‘ORIENTASUD

Con la crisi pandemica che condiziona ancora la quotidianità di scuole, università ed imprese, si apre la ventiduesima edizione di ‘Orientasud’ da domani al 5 novembre. Il Salone delle

opportunità si svolgerà in modalità digitale, ma offrirà ai partecipanti la possibilità di cogliere gli stessi contenuti del Salone in presenza. Docenti, esperti, orientatori, tecnici e

manager, avranno nei tre giorni del Salone, il compito di presentare ai giovani la realtà che li aspetta fuori dai banchi di scuola e dell’università. Sulla piattaforma dedicata, i ragazzi potranno seguire decine di incontri e seminari, potendo inoltre richiedere di intervenire e di aprire dei veri e propri colloqui in videoconferenza;

– LIVE SOLD OUT PER MAHMOOD: ARRIVANO NUOVE DATE A ROMA E MILANO

Cresce l’attesa per i live di Mahmood. In attesa di vederlo sul palco, il cantautore continua a collezionare consensi e sold out. Per questo la data romana all’Atlantico Live raddoppia

con un nuovo show previsto per sabato 28 maggio 2022, seguita dalle due milanesi all’Alcatraz a cui si aggiunge una terza lunedì 30 maggio . Al tour, che vedrà Mahmood esibirsi nei club in Italia e nelle principali città europee a partire da aprile 2022, si aggiunge anche il concerto di martedì 10 maggio al Gran Teatro Geox di Padova. Lo show di Napoli invece, previsto per domenica 22 maggio, è spostato dalla Casa della Musica al

Palapartenope. I biglietti acquistati restano validi per la nuova location. Tutte le info su www.friendsandpartners.it;

– PRIMO CIAK PER ELODIE SUL SET DI ‘TI MANGIO IL CUORE’

Elodie, al suo esordio cinematografico, ha battuto il primo ciak sul set di ‘Ti mangio il cuore’. Tratto dall’omonimo libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, il film è

un gangster movie e una grande, tragica storia d’amore diretto da Pippo Mezzapesa. Girata in bianco e nero, le riprese della pellicola si svolgono interamente in Puglia per una durata

di otto settimane;

– SANREMO GIOVANI, I CANDIDATI ALLE SELEZIONI SALGONO A 46

Dovevano essere trenta, saranno quarantasei. È una piccola ‘rivoluzione’ del regolamento di Sanremo Giovani quella decisa dalla commissione artistica dopo aver esaminato le oltre

700 domande di partecipazione all’edizione 2021. I ragazzi selezionati saranno protagonisti delle audizioni davanti alla commissione artistica che a fine novembre renderà noti gli otto che – insieme ai 4 provenienti da Area Sanremo – parteciperanno alla serata di Sanremo Giovani del 15 dicembre, dalla quale usciranno i due artisti in gara insieme ai 22 ‘Big’ al Festival di Sanremo 2022;

– VENERDÌ SU NETFLIX LA TERZA STAGIONE DI ‘NARCOS: MESSICO’

Arriva venerdì 5 novembre su Netflix la terza stagione di ‘Narcos: Messico’. I nuovi dieci episodi ci porteranno nel vivo della guerra scoppiata dopo l’arresto di Felix Gallardo. Nel

frattempo i nuovi cartelli indipendenti lottano per sopravvivere agli sconvolgimenti politici e alla violenza che si fa sempre più dura e faticosa. Inoltre, assisteremo alla nascita di una

nuova generazione di boss messicani.