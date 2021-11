Tommaso Zorzi, dal GF Vip a Drag Race Italia: “Ho imparato a dire di no”

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 5 che lo ha incoronato vincitore, Tommaso Zorzi sta per tornare con un nuovo programma.

Parte il 19 novembre su Discovery + Drag Race Italia, il popolare show ideato da RuPaul e vincitore negli USA di 24 Emmy Awards.

Insieme a Chiara Francini e alla Drag Priscilla, in giuria anche Tommaso, pronto per questa nuova avventura.

“Stiamo parlando di una trasmissione della quale io sono un accanito fan da secoli”, ha raccontato Zorzi in un’intervista al settimanale Chi. “In America ha vinto 24 Emmy Awards. Ed è un fenomeno culturale che io seguo fin dalla prima edizione. Essere stato scelto come giudice-conduttore è un sogno. L’Italia per la prima volta porta uno show inclusivo e innovativo in tv. Il mio sì è stato immediato”.

La partecipazione a Drag Race Italia arriva dopo diverse esperienze post GF Vip, come la poltrona da opinionista a L’Isola dei Famosi e il format Il Punto Z. Un frullatore mediatico in cui Tommaso si è trovato alla fine della sua esperienza nel reality di Canale 5.

“Avevo programmato una lunga vacanza dopo esser stato chiuso tra lockdown e GfVip più di un anno. Invece mi sono trovato a vedere la gente in spiaggia, in Honduras, e io… in studio. La verità è la seguente: io all’inizio volevo davvero staccare. Mediaset, che ringrazio, mi ha offerto più opportunità per crescere: un programma on demand, una striscia quotidiana su Italia 1 e la presenza fissa al Maurizio Costanzo Show. Non sapevo più riconoscere il giorno dalla notte. Mi sentivo una rock star del piccolo schermo”.

Da qui la decisione di staccare e dire “no” ad una importante proposta lavorativa per Mediaset.

“Mediaset, che non smetterò mai di ringraziare e considero casa, mi ha offerto un programma da condurre in prima serata su Italia 1. E non parlo di una singola puntata, sia chiaro. Parlo di un progetto a lunga durata. Ma alla fine non me la sono sentita. Alla terza riunione con autori e produzione ho avuto le palle e l’onestà intellettuale di dire stop e fare un passo indietro. Un domani però mi piacerebbe tornare a “Colognoland” anche solo per la mensa… che è pazzesca!”.

Insomma, un periodo fortunato per Tommaso Zorzi, non solo a livello lavorativo… Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip ha trovato l’amore con Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici 20.

“La nostra è una storia che cerchiamo di tenere tra noi. Sono molto felice”.

Per quanto riguarda la nuova edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso ha le sue preferenze.

“I miei preferiti sono il conduttore Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. Tra i concorrenti apprezzo molto il modo in cui ama la vita Manuel Bortuzzo. Un insegnamento fortissimo. Avrei voluto condividere con lui questa esperienza”.

L’interista completa è sul numero di Chi in edicola questa settimana.