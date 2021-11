Amici 21, lo scherzo ad Albe di LDA e Serena

Non solo studio. Nella scuola di Amici 21 c’è anche tempo per divertirsi. Come hanno fatto LDA e Serena, che hanno organizzato uno scherzo spassoso ad Albe.

Con la complicità della produzione, il cantante ha fatto finta di provare qualcosa per la ballerina, e ripreso dalle telecamere le fa una dichiarazione.

Il filmato viene poi mostrato ai ragazzi Albe compreso, che increduli commentano le immagini…