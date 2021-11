Dopo 3 anni di stop si riaccendono le luci del Cocoricò

Dopo una chiusura lunga 3 anni riapre il Cocoricò. Grazie ad un investimento di due milioni di euro ‘iconica ‘piramide’ di Riccione torna ad illuminarsi da sabato 27 novembre. In questa data il punto di riferimento del clubbing italiano, è previsto il nuovo opening, con un locale interamente ristrutturato e rinnovato sia negli interni che negli esterni, con impianti tecnici visual e audio di nuova generazione. Due grandi novità saranno inoltre un’area riservata backstage e un giardino estivo.

Ingresso con green pass

L’accesso per l’evento di apertura prevede green pass obbligatorio e ingresso riservato a un pubblico ‘over 18’ per le donne, ‘over 20’ per gli uomini.