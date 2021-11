I Maneskin al Gucci Fashion Show. Al party l’incontro con Miley Cyrus

Ormai sono inarrestabili. In attesa di vederli sabato al concerto dei Rolling Stones dove saranno special guest, i Maneskin dell’America, si godono anche le occasioni mondane. Proprio da oltreoceano arrivano le immagini della ‘Gucci Love Parade’, sfilata in cui è stata presentata la nuova collezione del noto brand lungo la Hollywood Boulevard di Los Angeles. All’evento hanno preso parte numerose star internazionali. Tra queste Diane Keaton, Gwyneth Paltrow, Miley Cyrus e i nostri Maneskin.

La band romana ha così coronato il sogno di incontrare l’interprete di ‘Wrecking ball’ durante il ‘Gucci fashion show’ e ovviamente le foto hanno già fatto il giro dei social.

Durante il party il gruppo si è anche esibito in maniera ‘scherzosa’ sulle note di ‘Beggin”, brano che li ha resi celebri in America.

La presenza dei Maneskin al Gucci Fashion Show rafforza il sodalizio tra il marchio d’alta moda e la band. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono infatti i testimonial della nuova collezione ‘Aria’. A loro ‘Gucci’ ha dedicato anche l’art wall di un intero palazzo a Milano.

🇮🇹Un intero palazzo dedicato ai #Maneskin 😍 Il nuovo Gucci Art Wall è un tributo ai vincitori dello scorso #Eurovision…in attesa di Torino2022

🇬🇧In Milan an entire Palace dedicated to the last winners of #ESC: Maneskin😍..waiting for #Turin 2022#escita #eurovision2022 pic.twitter.com/aPUrMp8HQD