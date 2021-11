GF Vip 6, battuta shock di Alex Belli su Manuel Bortuzzo

Ancora polemica al Grande Fratello Vip 6. Nell’edizione che ha scelto di essere più elastica nei confronti del politicamente scorretto volano frasi e parole a volte discutibili. In ultima, una battuta di Alex Belli su Manuel Bortuzzo che ha sollevato diverse polemiche sul web.

Tutto è nato quando l’attore discuteva con Davide e Soleil sull’organizzazione di un musical che riguardasse le dinamiche della casa. Quindi si parlava anche di eliminazione.

Immaginando il finale, Belli ha pronunciato una battuta infelice parlando di Manuel: “Cadono tutti, ad uno ad uno. L’ultimo rimane Manuel perché non può cadere”.

Si, stavano organizzando lo spettacolo ed è previsto che si buttino a terra in ordine e Manuel per ovvie ragioni non può buttarsi a terra quindi dovrebbe essere l’ultimo #gfvip pic.twitter.com/s9qhyQr3Jp — FICA JO SQUILLO (@Garbino_) November 3, 2021

Una frase che ha fatto subito il giro sui social, suscitando diverse reazioni.

La maggior parte degli utenti ha chiesto provvedimenti per quanto detto da Belli, compreso lo stesso staff di Manuel e uno dei suoi amici più stretti.

Per altri, invece, quest’anno in molti hanno pronunciato espressioni discutibili, per cui andrebbero rimproverati da Alfonso Signorini tutti i concorrenti di questa edizione.