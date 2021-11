Scusate buonasera allora siccome io e il mio ragazzo siamo fidanzati da quasi 3 anni, volevo fare una domanda, siccome la prima volta che l’abbiamo fatto eravamo vergini non è uscito sangue nel primo rapporto, come si spiega questo? E come mai ancora non sia uscito sia a me e sia a lui?

Anonima

Cara Anonima,

la deflorazione o perdita della verginità può essere diversa da donna a donna. Questo significa che ognuna può avere risposte fisiologiche diverse. Nel caso del sanguinamento dovuto alla rottura dell’imene, a volte questo può essere abbondante o non presentarsi affatto. Altre donne lamentano fastidio o dolore al primo rapporto altre non hanno alcun sintomo. Tutto ciò in linea di massima dipende dalla struttura anatomica dell’imene. Per quanto riguarda l’uomo, tieni presente che non vi sono manifestazioni fisiologiche che evidenziano la perdita della verginità. A volte si pensa erroneamente che la rottura del frenulo coincida con la perdita della verginità nell’uomo. Di fatto il frenulo o detto anche filetto può rompersi se non è abbastanza lungo o elastico. Ti copiamo alcuni link che potrebbero interessarti.

Un caro saluto!