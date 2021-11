Amici 21, anticipazioni pomeridiano: a Mattia piace Giulia Stabile?

Il 7 novembre alle 14 su Canale 5 si rinnova l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 21.

Ospiti in studio della nuova puntata Roberto Saviano e Loredana Bertè, che giudicherà le esibizioni dei cantanti nella gara di inediti.

Amici 21 Anticipazioni

Il gioco dei biglietti

Maria De Filippi ha fatto fare un gioco agli allievi: attraverso dei bigliettini anonimi hanno potuto esprimere i loro pensieri sinceri sui loro compagni e sui professori. Uno dei biglietti svelava un’interesse di Mattia per Giulia Stabile, in un altro era indirizzato alla prof Anna Pettinelli, che urla tanto ma è una bella donna. In un altro bigliettino c’era un invito a cena per Elena D’Amario.

La gara di inediti

I ragazzi di canto si sono sfidati a suon di inediti. A giudicare le loro esibizioni è stata Loredena Bertè, che ha dato il massimo punteggio a Luigi (voto 10), seguito da Sissi e Ale.

I ballerini

Saltata la sfida di Guido: il suo sfidante si è infortunato. A tutti gli altri è stata riconfermata la maglia.

