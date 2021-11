“Non è stato facile ma si riparte”, Wrongonyou annuncia il tour nei club

“Non è stato facile ma ca∗∗o finalmente si riparte!”. Non contiene l’entusiasmo Wrongonyou e sui suoi canali social annuncia un tour nei club che lo vedrà impegnato nelle prossime settimane.

Dopo l’esperienza nelle Nuove Proposte di Sanremo e un disco – “Sono io” – che lo ha confermato tra i cantautori più interessanti degli ultimi tempi, Marco Zitelli (questo il suo vero nome) torna alla musica suonata e promette: “Ho tante cose da farvi ascoltare dal vivo!”. L’artista romano si sarebbe dovuto esibire a inizio anno in tutta Italia ma il perdurare dell’emergenza Coronavirus ha messo in stand by ogni live dal vivo.



Il calendario

I concerti così vengono così rifissati. Il primo appuntamento è al Circolo della Musica di Torino il 27 novembre. Poi tra le tappe già fissate Milano, Bologna, Roncade e Roma. Il calendario è in aggiornamento. Le date di Bari e Caserta sono cancellate e verranno recuperate appena possibile. I biglietti già acquistati restano validi per i nuovi concerti.