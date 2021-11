Incidente Kobe Bryant: alle famiglie 1,25 milioni di dollari per la pubblicazione delle foto

di Mario Piccirillo

Le famiglie dei deceduti nell’incidente in elicottero del 26 gennaio 2020 in cui persero la vita anche Kobe Bryant e la figlia Gianna, dovranno essere risarcite per 1,25 milioni di dollari, a causa del comportamento dei soccorritori e dei vigili del fuoco che scattarono e diffusero foto del disastro. Riconosciuta la violazione del diritto costituzionalmente garantito alla riservatezza e alla privacy.

Il County Board of Supervisors di Los Angeles ha approvato il risarcimento dei danni in favore di Michael Mauser che ha perso la moglie Cristina, J.J. Altobelli e sua sorella Alexis, che hanno perso i genitori Keri e John e l’altra sorella Alyssa. I danni saranno pagati sottraendo la cifra complessiva di 2,5 milioni di dollari dal Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Los Angeles e da quello dei Vigili del Fuoco. La famiglia delle altre due vittime, Sarah Chester e la figlia Peyton, hanno già presentato una simile causa lo scorso dicembre, così come ha fatto Vanessa Bryant (moglie di Kobe) per lo stesso motivo.