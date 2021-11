Salve.

Ho un ciclo abbastanza irregolare ma negli ultimi mesi mi capitava di avere solo qualche giorno di ritardo. Il mese scorso ho avuto dei dolori allucinanti tanto da pensare di andare in ospedale. Ho avuto un rapporto non completo e ho controllato che il profilattico fosse intatto riempiendolo d’acqua. Solo che all’inizio del rapporto mi sentivo molto bagnata (chiedo scusa per il linguaggio non so come esprimerlo) e ho paura che sia potuto succedere qualcosa di non gradevole. Il mio ragazzo dice di aver mantenuto il profilattico con le mani e di essere sicuro che non si sia mosso per nulla.

Il ciclo mi doveva arrivare verso il 27 ottobre ma proprio in quei giorni mi è iniziato il solito dolore al seno che arriva ogni mese prima delle mestruazioni, ho forti mal di testa e da qualche giorno un continuo reflusso, non so se è collegato. Dovrei preoccuparmi? Ho paura del test, voglio evitarlo in tutti i modi. Sono molto giù in questi giorni e in ansia.





Anonima

Cara Anonima,

rispetto a quanto dici ci sembra che puoi stare tranquilla, non vi sono rischi gravidanza. Di fatto il rapporto non è stato completo. Inoltre al controllo il profilattico è risultato integro e se anche si fosse sfilato o trovato in una posizione non corretta ve ne sareste accorti. Probabilmente il senso di “bagnato” era legato al rapporto stesso quindi alla lubrificazione vaginale. Rispetto ai ritardi ed al dolore del ciclo passato, anche in questo caso nulla di cui preoccuparsi. I cicli non sono tutti uguali, a volte sbalzi ormonali, cambiamenti nello stile di vita, alimentari, climatici ma anche ansia e strass possono influire su regolarità, flusso e dolore. Non ci dici i tuoi anni, in quanto queste differenze possono presentarsi in giovane età, perchè il ciclo deve trovare ancora il suo equilibrio. Ma se tutto ciò dovesse presentarsi per più cicli perchè non chiedere un parere ginecologico, per regolarizzare e alleviare i dolori? Riguardo al test, potrebbe esserti utile per alleviare l’ansia, permettendoti di attendere con serenità l’arrivo delle mestruazioni.

Un caro saluto!