Chris Pratt ha offeso l’ex Anna Faris sui social? Scoppia la polemica

Chris Pratt, due giorni fa, ha pubblicato un post su Instagram attraverso cui dedica parole piene d’amore per l’attuale moglie, Katherine Schwarzenegger (figlia del celebre Arnold), per avergli dato “una figlia sana”. Non c’è niente di sbagliato in questo, se non fosse che la star di Guardiani della Galassia, è padre di Jack, nato con una malformazione con cui ha lotta dalla nascita. Si tratta del primogenito avuto da Anna Faris. In un podcast del 2018, l’attrice ha parlato delle difficili operazioni che il suo bambino aveva dovuto subire. “È stato un enorme shock. Improvvisamente il tuo mondo crolla“. Sempre nel 2018 Chris e Anna hanno divorziato dopo nove anni di matrimonio.

IL POST DI CHRIS PRATT

“Ci siamo conosciuti in chiesa. Mi ha dato una vita fantastica, una figlia splendida e sana, mastica così forte che a volte mi metto le cuffie per non sentirla, ma questo è amore! Mi aiuta in tutto. In cambio, periodicamente, apro un barattolo di sottaceti. Il suo cuore è puro e mi appartiene“, recita una parte della dedica.

Gli utenti della rete si sono subito schierati in favore di Faris. Tra i tantissimi commenti, c’è chi ha scritto “mi ha fatto rivoltare” e chi “come potrebbe sentirsi suo figlio se leggesse queste cose?“.