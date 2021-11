Tale e Quale Show, la finale: tutte le imitazioni

Si torna a cantare con l’ultima puntata di Tale e Quale Show. La finale del varietà di Rai 1, in onda venerdì 5 novembre alle 21.25, eleggerà il campione dell’undicesima edizione.

E non finisce qui.

I migliori artisti di questa undicesima edizione “se la vedranno” con i migliori della decima, in un torneo che sarà trasmesso in diretta venerdì 19 novembre: in palio ci sarà il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2021”.

Le imitazioni della finale

Francesca Alotta: Loredana Bertè

Deborah Johnson: Aretha Franklin

Federica Nargi: Sylvie Vartan

Stefania Orlando: Caterina Caselli

Alba Parietti: Alice

Dennis Fantina: Andrea Bocelli

Gemelli di Guidonia: Beatles

Biagio Izzo: Cristiano Malgioglio

Simone Montedoro: Nino Manfredi

Pierpaolo Pretelli: Robbie Williams

Ciro Priello: Ed Sheeran