Amici 21, il confronto tra Carola e Luigi: “È il mio punto dei riferimento”

Nel nuovo daytime di Amici 21 si torna a parlare di un argomento che impazza sui social: il rapporto tra Luigi e Carola.

Parlando con Maria De Filippi, i due ragazzi mettono in chiaro nuovamente il loro legame.

“È davvero un ragazzo splendido, non vorrei che tu fraintendessi cose che ti ho già spiegato”, afferma la ballerina.

“Io non ci speravo. La mia speranza non è ottenere lui, ma risolvere il mio problema con me stessa. Ecco perché è un legame profondo. Lui mi far star bene quando sto male. A prescindere da tutto è il mio punto di riferimento”.

Tra una chiacchiera e l’altra, Maria ha deciso di fare ascoltare un brano di Raffaella Carrà, “Tanti auguri”, rimarcando sulla frase “E se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello che problemi non ha”…