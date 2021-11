Deddy live nei club nel 2022 con nuovi concerti: “Non mi sembra vero”

“Non mi sembra vero!”. Incredulo e felice, Deddy svela ai fan il calendario aggiornato dei concerti che, nel 2022, lo vedranno dal vivo nei principali club italiani.

Le date

Le date annunciate, prodotte e organizzate da Vivo Concerti, partiranno dal Fabrique di Milano (martedì 26 aprile 2022) per proseguire poi all’Atlantico di Roma (mercoledì 27 aprile 2022), alla Casa della Musica di Napoli (venerdì 29 aprile 2022) fino ad arrivare al Demodè di Modugno (BA) (sabato 30 aprile 2022). Una lista stilata dopo i sold out dei primi appuntamenti dal vivo in programma nel mese di dicembre.

“Sognavo di fare musica nella mia vita– scrive Deddy sui social commentando il lancio della notizia- cantavo nella mia cameretta come se fossi ad un vero concerto e speravo di poter portare la mia musica fuori da lì, di farla sentire a tante persone, di esibirmi davanti ad un pubblico…ogni volta che mi immaginavo su un palco, riuscivo a percepire l’emozione, quel brivido che ci rende vivi, nonostante non avessi mai provato. Quel sogno sta diventando realtà, lo stiamo realizzando! Oggi annunciamo quattro nuove date, ed è incredibile per me, dopo quelle già sold out. Non mi sembra vero!”.

I biglietti

I biglietti saranno disponibili su vivoconcerti.com dalle 11 di lunedì 8 novembre e in tutte le rivendite autorizzate dalle 11 di sabato 13 novembre.