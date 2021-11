GF Vip, Francesca Cipriani furiosa con Giucas: “Sei finito” -VIDEO

Ormai i capelli di Francesca Cipriani sono diventati concorrenti a tutti gli effetti del Grande Fratello Vip. Dopo la tinta sbagliata, qualcuno ha ‘osato’ tagliare una ciocca di capelli della gieffina. Lei ha ‘perso la testa’!

Giucas Casella, per scherzo, si è armato di forbice e le ha tagliato una delle tante ciocche bionde. Non appena la ‘vippona’ si è accorta del gesto del mago-illusionista lo ha rincorso furibonda per tutta la casa senza sosta, tra urla e minacce.

“Oddio, ora mi in***zo veramente. Ti ammazzo. Mi hai tagliato mezza testa di capelli, ma sei matto? Sei finito. Questa volta non la passi liscia. Sei un uomo finito”, ha detto la “Cipri” contro ‘Giucas mani di forbice’.

Scherzi che nascono dal pulsantone. Da qualche giorno, infatti, i vip sono alle prese con questo gioco che sta mettendo a dura prova gli equilibri dei concorrenti. A turno devono premere il pulsante accettando le conseguenze, imposte dalla produzione. La ricompensa è l’aumento del budget per la spesa settimanale.