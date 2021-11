Si è tolto il preservativo ma non si è né lavato né asciugato…

Salve,

Giovedi sera ho fatto l’amore con il mio ragazzo due volte, ovviamente con il preservativo.

Dopo che è venuto la prima volta però si è tolto il preservativo ma non si è ne lavato ne asciugato. Lo abbiamo rifatto dopo una decina di minuti e facendo i preliminari ho paura di aver toccato lo sperma che magari gli era rimasto. Quando gli ho messo il preservativo la mia mano però era asciutta, è possibile che siano rimaste delle tracce di sperma? Quindi è possibile che io sia incinta?

L’ultima volta che ho avuto il ciclo è stato il 23 di Ottobre… quindi ero anche in periodo fertile.

Anonima

Cara Anonima,

dal momento che entrambi i rapporti sono stati protetti da preservativo ci sembra che tu possa stare tranquilla.

Rispetto alle possibili contaminazioni dovute al passaggio di tracce di liquido dalla mano alla superficie esterna del profilattico non ci sono rischi particolari, poichè gli spermatozoi non sopravvivono in ambiente non idonei, inoltre parliamo di possibili piccole quantità di sperma, sicuramente insignificanti rispetto alla quantità di liquido che viene espulso durante l’eiaculazione, direttamente nell’ambiente interessato.

Quindi, non dovrebbero esserci rischi, ma se proprio vuoi stare serena, dalle prossime volte, si può provvedere alla pulizia delle parti intime in modo da eludere ogni possibilità.

Un caro saluto!