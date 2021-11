Tg Diregiovani – Edizione del 9 novembre 2021

– SANGIOVANNI ANNUNCIA IL NUOVO SINGOLO IN DUETTO CON MADAME

Arriva sulle piattaforme digitali il 12 novembre ‘Perso nel buio’, il nuovo singolo di Sangiovanni in duetto con Madame. La canzone segna la prima collaborazione tra i due ragazzi, amici più che colleghi. Il brano mostra anche una versione artistica inedita di sangiovanni, più matura e profonda, legata ad un percorso di crescita anche personale del giovane cantautore. I due artisti si sono incontrati due anni fa nello studio di un terzo talento under 20 di Vicenza, nuova golden area della musica italiana, il producer Bias;

– AMY WINEHOUSE, ASTA RECORD PER IL VESTITO INDOSSATO NELL’ULTIMO LIVE

A dieci anni dalla sua scomparsa, Amy Winehouse resta un’icona della musica internazionale. La dimostrazione più recente è stata l’asta del 7 novembre alla Julien’s Auctions in California, dove il suo vestito verde e nero indossato nell’ultimo live di Belgrado, è stato battuto per 234.200 dollari. Un prezzo che supera di ben 16 volte il valore dell’abito, firmato da Naomy Parry. Purtroppo il vestito in questione, è legato ad uno spiacevole episodio: Amy Winehouse lo ha indossato nell’ultimo live della sua vita, quando è stata costretta ad abbandonare il palco visibilmente ubriaca;

– ED SHEERAN TORNA SUL PALCO DEGLI ‘MTV EMAS 2021’

Ci sarà anche Ed Sheeran sul palco degli ‘MTV EMAs 2021’, previsti il 14 novembre in Ungheria. Il Premio Grammy tornerà sul palco degli EMA per la terza volta, dopo l’uscita del suo quarto album. Quest’anno l’artista ha ricevuto ben cinque nomination, tra cui ‘Best Artist’ e ‘Best Pop’. In Italia, l’evento andrà in onda a partire dalle 20.00 con il Pre Show e dalle 21.00 con il Live Show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704);

– ‘SPIDER-MAN: NO WAY HOME’, RILASCIATO IL NUOVO POSTER

È stato rilasciato il nuovo poster di ‘Spider-Man: No Way Home’, diretto da Jon Watts. Nel manifesto, Tom Holland nei panni dell’Uomo Ragno è alle prese con il Doctor Octopus, interpretato da Alfred Molina. Nel poster sono visibili anche i fulmini generati da Electro (Jamie Foxx), le tempeste di sabbia dell’Uomo Sabbia e Goblin, il villain interpretato da Willem Dafoe nei cinecomic di Raimi. E naturalmente non mancherà Myesterio (Jake Gyllenhaall). ‘Spider-Man: No Way Home’ debutterà il 16 dicembre al cinema prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia;

– ‘BACK TO SCHOOL’ ‘RIMANDATO’ A GENNAIO

Al momento sembra essere solo un’indiscrezione ma a quanto pare, ‘Back To School’ slitterà a gennaio. Il programma condotto da Nicola Savino così, non arriverà su Italia 1 in questo mese ma debutterà direttamente con l’anno nuovo. Quella che arriverà sul piccolo schermo sarà una sfida a colpi di ‘cultura’, che vedrà coinvolti 25 vip dello spettacolo e dello sport. I rimandati dovranno ripetere l’esame di quinta elementare. A giudicarli saranno veri docenti della primaria, affiancati da piccoli studenti molto preparati.