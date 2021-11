Grande Fratello Vip, la madre di Manuel contro Lulù: “Chi ti ama non si comporta così”

Durante la puntata di ieri, 8 novembre, del Grande Fratello Vip è intervenuta Rossella Corona, mamma di Manuel Bortuzzo, ha scritto una lettera al figlio. “Amore mio, sai quanto mi venga difficile scriverti perché sono una persona molto riservata. Ti seguiamo sempre e siamo molto fieri del tuo percorso e di quello di Aldo (Montano, ndr) con il quale hai instaurato un’amicizia pura”. Nel messaggio non sono mancate frecciatine nei confronti della Princess Lulù Selassié, legata sentimentalmente a Manuel, a seguito di un episodio accaduto in settimana. La ragazza si è introdotta nella stanza di Bortuzzo. Dopo aver preso le sue sigarette ha esclamato: “Mother of F*ck“, espressione inglese con un duplice significato, ovvero “figlio di una buona donna” e “stro**etto”.

“Tu hai bisogno dei tuoi spazi per non stressarti. C’è qualcuno che non riesce proprio a rispettarli, questo non è amore. È stato infranto il tuo spazio personale nella tua stanza quando non c’eri. Chi ti ama non si comporta così, tu hai bisogno dei tuoi spazi e vedere che invade la tua stanza non sono gesti di chi ti ama. Quelle parole le hai sentite prima di cadere a terra, dopo il colpo di pistola. Le parole in italiano o in inglese possono ferire anche chi ti sta accanto. Riconosci chi è sempre gentile con te e chi merita di starti vicino, che si tratti di amore o amicizia”, ha detto la mamma di Manuel, facendo riferimento alla Princess.