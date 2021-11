Gaia Cascino abbandona Il Collegio 6: la reazione dei compagni

Grande delusione per i fan de Il Collegio 6. Gaia Cascino, tra i collegiali preferiti della nuova edizione, ha scelto di abbandonare il collegio per difficoltà caratteriali. Per lei si tratta di un’esperienza che non rientra nelle sue corde, da qui la decisione di tornare a casa e riprendere la sua vita. Così come il web è in lutto per l’addio di Gaia, anche gli altri collegiali hanno sofferto il suo abbandono.

Io c’ho provato, ma questa non è la vita che mi appartiene”.

A nulla sono valsi i tentativi per convincerla a restare. Gaia lascia così il Collegio, tra le lacrime e gli abbracci dei suoi compagni.

