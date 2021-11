Elodie e Davide Rossi: la foto del bacio conferma la relazione

Elodie si lascia la storia con Marracash alle spalle e volta pagina. La cantante farebbe sul serio con Davide Rossi, l’ex modello (e ora marketing manager) di Armani con il quale, qualche mese fa, era stata fotografata da Chi per le vie di Milano. Ora è un nuovo scatto a confermare la relazione e a pubblicarlo è ancora una volta il magazine di Alfonso Signorini nel numero in edicola questa settimana.

Nell’immagine l’artista e il compagno si baciano in macchina. I due, paparazzati all’aeroporto di Linate, si salutano prima della partenza della 31enne per la Puglia dove attualmente è impegnata sul set del film “Ti mangio il cuore”. È una nuova vita per Elodie che – da sempre – cerca di tenere le sue storie il più private possibile. A settembre uno dei pochi commenti su quella con Marracash, definita “stimolante e faticosa”. La cantante aveva, poi, aggiunto: “Siamo molto diversi”.