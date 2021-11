Dopo una settimana che l’ha vista al centro di polemiche e discussioni al Grande Fratello Vip 6, Soleil ha trascorso una serata in tranquillità con Gianmaria.

I due hanno sempre avuto un rapporto di amore e odio nella casa, ma sembra che, almeno per il momento, abbiano scelto di essere ‘amici in prova’.

Così, tra una chiacchiera e l’altra, Sole e Gian sono stati fino alle 4 di notte insieme.

Sole si rende conto che sono le 4 passate e Gianmaria le dice: con me il tempo vola, hai visto? E poi si abbracciano❣️🤣

Bene, ora che sono andati a letto possiamo andarci anche tutti noi più Alex e Sophie.

Buonanotte a chi come me ha seguito questo cinema❤️🍿 #gfvip pic.twitter.com/Khp3yCYyvT — MilleSogni~ (@JEthoughts93) November 10, 2021

Ma come avranno reagito Alex Belli e Sophie?

Come era prevedibile, non bene.

Mentre Soleil e Gianmaria parlavano da una parte, Alex e Sophie hanno trascorso la notte tra la sauna e il biliardo, tirando fuori qualche commento sul rapporto della ex coppia.

E sembra che questo riavvicinamento abbia fatto ‘ingelosire’ Alex, che non è riuscito a nascondere il fastidio nel vederli insieme…

Alex: Sole è debole e ci casca sempre, con la scusa che sono gli ultimi giorni e che Gianmaria potrebbe uscire

Sophie: no no certo io invece so cosa c’è dietro, conosco i miei polli



AMA DIETRO C’È SOLO CHE ROSICATE PERCHÈ NON VE NE RIESCE MEZZA #GFVIP pic.twitter.com/UAPMl27JsU — Quella con gli occhiali (@frac933) November 10, 2021