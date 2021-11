Amici 21, Anna Pettinelli mette in sfida LDA: “La sagra della banalità”

LDA andrà di nuovo in sfida e a metterlo è ancora Anna Pettinelli. Nell’ultimo pomeridiano di Amici 21, il cantate ha ricevuto una busta rossa dalla prof, in cui gli ha ribadito il suo punto di vista sulle sue capacità di paroliere.

“Dal punto di vista della scrittura è ancora all’asilo”.

Lo sfidante di LDA si chiama Niccolò, che ha colpito la Pettinelli per il testo accattivante del suo inedito.

In vista della nona puntata di #Amici21 in casetta arriva una BUSTA ROSSA da parte della prof Anna Pettinelli: LDA dovrà sfidare Niccolò!

“Sono senza parole, mi vuole fuori a tutti i costi. Ho il letto pieno di buste rosse”, commenta a caldo il cantante, visibilmente amareggiato per la nuova sfida.