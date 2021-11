Zendaya vince il Fashion Icon Award: su Ig la dedica romantica di Tom Holland

Zendaya è la più giovane di sempre a vincere il Fashion Icon Award. Lo ha ritirato lei stessa – meravigliosa come sempre – ai CFDA (Council of Fashion Designers of America) Awards, che si sono tenuti la scorsa notte a New York. L’attrice è tra coloro che “hanno innovato e si sono distinti nel settore della moda” durante l’anno in corso. In rosso fuoco Zendaya ha catalizzato i flash di tutte le fotocamere presenti su di sé e scatenato i commenti dei fan da casa. Uno su tutti Tom Holland.

Il collega e (secondo il gossip) fidanzato ha dedicato un post alla sua MJ – così l’ha definita in occasione del suo compleanno – senza nascondere tutto l’entusiasmo che prova nell’averla vicina. “Un incredibile risultato per la persona più incredibile di tutte”, ha scritto il giovane Peter Parker mandando in visibilio i suoi followers che ora scherzano e tra i messaggi più ripetuti si legge: “Il profilo di Tom Holland è diventato una fanpage di Zendaya”, “Se uscissi anche io con Zendaya probabilmente farei post solo su di lei”.

Zendaya e Holland non hanno mai confermato la relazione ma dall’uscita di alcuni scatti rubati che li mostravano baciarsi in macchina sembra che non ci siano molti dubbi a riguardo. Il 25enne ha, poi, pubblicato più di un post dedicato alla ragazza. E i seguaci apprezzano!

