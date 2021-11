Giulia Stabile balla per Calzedonia e sangiovanni ‘impazzisce’

Carriera straordinaria per Giulia Stabile. La vincitrice di Amici 20 sta vivendo un florido periodo lavorativo. Oltre ad essere nel corpo dei professionisti di Amici 21, la ballerina è anche una presenza fissa del sabato sera a Tu sì que vales, ed è richiestissima per prestare il suo volto (e talento) a numerosi marchi.

In ultimo Calzedonia, che l’ha scelta per la campagna #FeelGoodinCalzedonia.

Giulia ha condiviso un video in cui balla sensuale con indosso alcune particolari calze del brand.

La clip ha ricevuto migliaia di commenti, tra cui anche quello del suo fan numero uno, sangiovanni, che si è lasciato andare con un eloquentissimo: ““Impazzisco”.

