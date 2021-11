Revocata al 100% la conservatorship: Britney Spears è finalmente libera

Dopo 13 anni, Britney Spears è tornata l’unica padrona di se stessa. Ieri il giudice della Superior Court di Los Angeles, Brenda Perry, ha messo la parola fine alla battaglia legale nota in tutto il mondo, affermando che “la conservatorship della persona e dei beni di Britney Spears non è più necessaria“.

Dal 2008 la pop star era sotto il controllo di alcuni tutori, primo tra tutti il padre Jamie, impossibilitata a prendere decisioni personali e lavorative. Una situazione non più sopportabile da Britney, che a giugno scorso ha parlato degli abusi subiti dal padre. Imposizioni – come il divieto di matrimonio o di avere altri figli – minacce – nel caso in cui avesse rifiutato di esibirsi – e un controllo costante, con annesso monitoraggio social. A settembre poi, la decisione del giudice di togliere al genitore il ruolo di tutor ma la tutela non era ancora revocata. Almeno fino a ieri.

Alla notizia della ‘liberazione’ definitiva della star, i fan che da anni sostengono la cantante con il motto ‘Free Britney’, si sono radunati fuori il tribunale per festeggiare. Il giudice ha specificato inoltre, che la Spears non dovrà più sottoporsi a valutazioni psicologiche.

Good God I love my fans so much it’s crazy 🥺❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen 🙏🏼☀️🙌🏼 ???? #FreedBritney



🎥: @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L