Kanye West pubblica la deluxe version di “Donda” e pensa a ricandidarsi

Kanye West non ha ancora chiuso con la politica. Il rapper, in una recente intervista rilasciata a Drink Champs, ha confermato la sua volontà di ricandidarsi alle Presidenziali americane. Prossimo obiettivo la gara elettorale del 2024. L’artista tornerà a darsi una possibilità dopo l’esperienza non proprio gloriosa del 2020, che lo ha visto candidarsi in maniera indipendente nella lista di 12 Stati.

Alla fine dei giochi, Ye – questo il suo nome ora – ha raccolto solo 60mila voti su un totale di 160 milioni. Un numero irrisorio per chi puntava a diventare la più alta carica d’America.

Prima, però, viene la musica. È così che West ha fatto un regalo ai suoi fan pubblicando la versione deluxe di “Donda”, il suo ultimo disco.

La versione deluxe di “Donda”

La versione originale di “Donda” era già molto densa e importante, sia in termini di qualità che di quantità: 27 tracce per 1 ora e 48 minuti di durata. La versione deluxe arricchisce ulteriormente il progetto, con una rielaborazione ancora più vicina al concetto di fluidità della musica che da sempre Kanye cerca di perseguire.

La deluxe edition contiene ben 5 nuove tracce: gli inediti “Life of The Party (feat. Andre 3000)” e “Up From the Ashes” (realizzata nel 2019 e pubblicata solo ora), “Remote Control pt.2″ feat. Kid Cudi (già ascoltata durante il secondo listening party), “Never Abandon Your Family” (una cui bozza era presente nei listening party) e “Keep My Spirit Alive pt.2” feat. KayCyy. Sono inoltre presenti numerosi remix e backing vocals inediti, come il contributo di Tyler, the Creator per “Come to Life”. L’ordine delle tracce, inoltre, è stato revisionato da Kanye stesso.

Questa è la nuova tracklist:

01 Donda Chant

02 Hurricane

03 Moon

04 Life of the Party *INEDITO*

05 Off The Grid

06 Jail

07 Praise God

08 Come to Life

09 Believe What I Say

10 No Child Left Behind

11 Up From The Ashes *INEDITO*

12 Remote Control pt 2 *INEDITO*

13 God Breathed

14 Lord I Need You

15 24

16 Junya

17 Never Abandon Your Family *INEDITO*

18 Donda

19 Keep My Spirit Alive

20 Jesus Lord pt 2

21 Heaven and Hell

22 Remote Control

23 Tell The Vision

24 Jonah

25 Pure Souls

26 Ok Ok

27 New Again

28 Jesus Lord

29 Ok Ok pt 2

30 Junya pt 2

31 Jail pt 2

32 Keep My Spirit Alive pt 2 *INEDITO*