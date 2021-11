Tg Diregiovani – Edizione del 16 novembre

FEDEZ SCENDE IN POLITICA (SOLO PER PROMUOVERE IL DISCO)

Giacca e cravatta, mezzo busto e tono serio. Fedez ci mette la faccia e fa chiarezza sulla notizia che da giorni lo vede come futuro candidato alle elezioni politiche del 2023. In un video social l’artista racconta: “Ho scelto di scendere in campo e frodare la ‘Cosa pubblica’ perché non voglio vivere in un Paese civile, governato da forze mature e da uomini legati a doppio filo ad un passato di conquiste sindacali e diritti per tutti”. Il futuro di Fedez è, però, ben lontano dalle aule di Camera e Senato. Il movimento di cui farà parte e che prende il nome di ‘Disumano’ non è nient’altro che il suo prossimo disco, in uscita il 26 novembre. “La politica è una cosa seria”, ammonisce il 32enne che prossimamente sarà presente in varie città italiane con cartelloni pubblicitari che promettono di sconvolgere. Nei giorni scorsi, a catturare l’attenzione nazionale era stato, invece, il dominio fedezelezioni2023.it, una trovata per far crescere l’attesa di ‘Disumano’.

‘GOMORRA 5’, DAL 19 NOVEMBRE SU SKY E NOW

Cinque stagioni, 58 episodi, un cast amatissimo a partire da Salvatore Esposito e Marco D’Amore, un successo mondiale – liberamente ispirato all’omonimo best-seller di Roberto Saviano – venduto in oltre 190 Paesi. Ma ora questo viaggio – ormai cult, iniziato in tv nel 2014 – nelle viscere della camorra termina con gli ultimi dieci episodi, dal 19 novembre su Sky Atlantic e in streaming su Now. La stagione finale, ricca di colpi di scena mozzafiato, ruota attorno alla reunion tra Gennaro Savastano e Ciro Di Marzio. “E’ stato difficile farci portatori di quei racconti, è stato difficile vivere con questo materiale, vivere quei luoghi. Questa serie mi ha cambiato nel profondo”, ha detto D’Amore. In questa ultima stagione “il rapporto tra Genny e Ciro è basato più su cosa non si diranno che su cosa si diranno. ‘Gomorra 5’ in un modo o nell’altro farà vincere l’amore“, ha svelato Salvatore Esposito.

ADELE TORNA DOPO SEI ANNI: VENERDÌ ARRIVA IL NUOVO ALBUM

Adele pubblica il 19 novembre ‘30’, il suo nuovo e atteso disco. Una collezione di tracce che raccontano l’artista ma soprattutto la donna: una 33enne che ha conquistato il mondo con la sua musica ma ha anche sofferto per un divorzio difficile, quello da Simon Konecki. Amore, lacrime ma soprattutto ricostruzione: è questo ‘30’, dodici tracce anticipate dalla ballad strappalacrime ‘Easy on me’. Adele si mette a nudo e – come ha spiegato ai microfoni di Oprah Winfrey – non ha paura di parlare delle crisi di ansia avute dopo la rottura dall’ex marito nel 2019. Proprio in quei mesi la voglia di tornare in studio a comporre nuova musica e l’inizio dei lavori. Sono, invece, sei gli anni che hanno separato la cantautrice dal suo pubblico. Il suo ultimo album usciva nel 2015 ma l’attesa sta per finire.

‘LOL’, SVELATO IL CAST DELLA SECONDA EDIZIONE

La ‘LOL mania’ può ricominciare. Amazon Prime Video ha attivato il countdown per quella che sarà la seconda edizione del game show più irriverente del 2021. La piattaforma ha svelato i nomi che faranno parte della nuova stagione del programma. Nella lista ufficiale ci sono: il Mago Forrest, Tess masazza, Virginia Raffaele, Maccio Capatonda e Gianmarco Pozzoli. E ancora: Diana Del Bufalo, Alice Mangione, Corrado Guzzanti, Max Angioni e Maria Di Biase. Confermati i rumors che, nei giorni scorsi, avevano anticipato alcuni dei nomi. Ad osservare la gara comica dalla control room, torna nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, uno dei comici sfidanti della prima stagione. Ancora da scoprire da data d’uscita delle puntate.

‘LA BEFANA VIEN DI NOTTE 2 – LE ORIGINI’, DAL 30 DICEMBRE AL CINEMA

A tre anni dall’uscita de ‘La Befana vien di notte’ con Paola Cortellesi, il 30 dicembre al cinema arriva il prequel dal titolo ‘La Befana vien di notte 2 – Le origini’. La pellicola è ambientata nel 18esimo secolo e segue Paola, interpretata da Zoe Massenti: una ragazzina di strada e sempre a caccia di guai. Un giorno si trova inavvertitamente a intralciare i piani del terribile Barone De Michelis, interpretato da Fabio De Luigi,, scortato dal fidato Marmotta, interpretato da Herbert Ballerina. L’intervento della dolce e potente strega Dolores, interpretata da Monica Bellucci, salva Paola da un rogo già acceso. Tra un magico apprendistato, inseguimenti, incredibili trasformazioni e molti, molti, guai, la giovane protagonista scopre che il destino ha in serbo per lei qualcosa di davvero speciale.