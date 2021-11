Ho avuto una scarica di feci…

Cara Anonima,

da ciò che racconti l’episodio diarroico non è stata isolato ma si sono presentate più scariche nel corso della notte. Anche se dopo i primi due episodi ha assunto una compressa aggiuntiva, nel terzo non lo hai fatto, e siccome erano passate 3h dalla precedente assunzione, temiamo che la pillola non sia stata assorbita correttamente.

Per tale ragione e per una maggiore sicurezza, ti consigliamo di utilizzare un contraccettivo aggiuntivo, come il preservativo, fino fino all’arrivo del prossimo ciclo.

Per quanto riguarda il rapporto avvenuto tre giorni prima, puoi stare tranquilla, non dovrebbero esserci rischi.

Un caro saluto!