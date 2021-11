Mi sono pulito con l’asciugamano…

Salve,

sono davvero ansioso e vi spiego perché: oggi mi son masturbato, dopo l’atto ho dovuto fare immediatamente una cosa, non ricordo al momento se avessi pulito le mani ma quasi sicuramente le ho asciugate con un asciugamano, ho paura però che toccando alcune superfici come porte o maniglie ci siano rischi se son rimaste su di esse tracce di liquido seminale poiché ovviamente sono state toccate anche da altri, tra cui innanzitutto mia madre.

Per piacere rispondetemi, grazie!



Anonimo, 18 anni

Caro Anonimo,

il concepimento non avviene così facilmente e gli spermatozoi non sopravvivono a lungo in ambiente non idonei (es: aria, superfici, etc…). Perchè avvenga la fecondazione deve verificarsi un rapporto completo, la donna deve essere nei giorni fertili e gli spermatozoi, che sono milioni, grazie alla spinta eiaculatoria risalgono fino alle tube, ma solo una parte arriva all’ovulo. Quindi, è impossibile che nelle condizioni che descrivi possa verificarsi una gravidanza, se è questa la tua preoccupazione.

Un caro saluto!