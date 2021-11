Giulia De Lellis commenta House of Gucci dopo la premiere a Milano

Da Tommaso Zorzi a Ilary Blasi, da Emma Marrone a Beatrice Bruschi, da Valentina Ferragni a Giulia De Lellis fino a Barbara d’Urso e Anna Dello Russo. Sono tantissimi i vip e gli influencer che sabato scorso hanno partecipato alla premiere italiana a Milano di House of Gucci (dal 16 dicembre al cinema) alla presenza Lady Gaga.

Alla fine dell’evento i social sono state ‘invase’ dalle reaction degli ospiti al film di Ridley Scott, in cui Gaga interpreta Patrizia Reggiani, mandante dell’omicidio di Maurizio Gucci. Tra i commenti è spuntato quello della De Lellis, che ha detto:

“Lady Gaga, tutto il cast, gli attori, wow. Sono bravissimi. Anche i costumi li ho trovati meravigliosi. Vedrete che c’è stato proprio un lavoro di ricerca, pezzi vintage… io sono impazzita ovviamente, essendo poi una grandissima amante del vintage, ho visto di quei pezzi da togliere il fiato. Lungo, ve lo devo dire perché son sincera, lo sapete, non riesco proprio a tenermele. In alcuni momenti molto lento, finale pazzesco. È comunque un film che vi consiglio di andare a vedere perché parla di un pezzo importante della storia della moda. Ci sono alcuni momenti che ho trovato particolarmente elettrizzanti, altri molto ironici. Non so se avete visto anche un video che Lady Gaga ha messo, ‘che ca*zo succede?’, perché è una frase che lei dice proprio nel film. Io vi consiglio di vederlo, poi fatemi sapere cosa ne pensate“.