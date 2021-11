Spider-Man: No Way Home, il nuovo trailer è pazzesco – VIDEO

Dopo aver visto il nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home – il terzo capitolo delle avventure dell’Arrampicamuri Marvel interpretato da Tom Holland – il nostro hype è incontrollabile. Le nuove scene presentate attraverso la clip sono a dir poco pazzesche. A complicare la vita di Peter Parker/Spider-Man ci pensano alcuni storici villain dell’eroe Marvel: vediamo il Doctor Octopus di Alfred Molina, l’Electro di Jamie Foxx, l‘Uomo Sabbia (non sappiamo se sarà interpretato da Thomas Haden Church, volto nella prima saga dedicata a Spidey di Sam Raimi) o di un nuovo interprete) e Goblin, il villain interpretato da Willem Dafoe nei cinecomic di Raimi, che potrebbe essere interpretato da James Franco (figlio del personaggio di Dafoe diretto da Raimi). E non solo. Il cinecomic dà il via alla fase del multiverso che interesserà i prossimi film del Marvel Cinematic Universe, come l’attesissimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, di cui abbiamo avuto un assaggio con la prima serie tv Marvel Studios WandaVision. Non sappiamo ancora se ci saranno gli altri Spidey: Tobey Maguire di Raimi e Andrew Garfield di Marco Webb.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, LA STORIA

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, IL CAST

Nel cast, oltre a Holland, troviamo Zendaya, Jacob Batalon, Jon Favreau e Marisa Tomei che riprendono i rispettivi ruoli dei film precedenti. Tra i protagonisti anche Benedict Cumberbatch, che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange.

Diretto da Jon Watts, al timone anche dei due capitoli precedenti, il film è stato scritto da Chris McKenna e Erik Sommers, con la produzione di Kevin Feige ed Amy Pascal.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, DATA DI USCITA

Spider-Man: No Way Home debutta il 15 dicembre solo al cinema prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, IL TRAILER

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, IL POSTER