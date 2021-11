Urina sulla faccia di un fan a un suo concerto, nella bufera Sophia Urista – VIDEO

Finirà negli annali delle cose più strane mai fatte ad un concerto quello dei Brass Against, band americana che in questi giorni è nell’occhio del ciclone per un live al Welcome to Rockville di Daytona Beach, in Florida. Tutto ‘merito’ della cantante, Sophia Urista, che ha urinato sulla faccia di un fan mentre cantava. Prima ha invitato l’uomo sul palco, poi lo ha fatto stendere a terra e infine si è abbassata i pantaloni. Il tutto è stato ripreso dai prontissimi fan che riempivano il parterre. Trentacinque anni, Sophia ha debuttato nell’undicesima edizione di The Voice, guidata dalla coach Miley Cyrus.

Il fatto è successo lo scorso 11 novembre ma il video continua a essere condiviso online facendo scalpore. “Sophia- hanno scritto i Brass Against- si è lasciata trasportare dal momento. Non è qualcosa che ci aspettavamo e non è qualcosa che vedrete di nuovo ai nostri spettacoli”.

Il video ↓

ROCKVILLE – ⚠️ ⚠️ ⚠️ Lead Singer Sophia Urista of ‘Brass Against’ pisses on fan during performance. pic.twitter.com/hdeBDBOct2 — ShatteredWorldMedia 🌐 (@MediaShattered) November 14, 2021

Le scuse pubbliche

Qualche ora fa, sono arrivate anche le scuse della diretta interessata che ammette di “essersi spinta un po’ troppo oltre” perché è la “musica che viene sempre prima”.