The O.C. torna in tv con tutte le stagioni. Ed è subito “Californiaaa”

Sono passati 17 anni da quando la serie televisiva The O.C. è stata trasmessa per la prima volta in Italia. Ancora oggi rimane uno dei teen drama più amati che ha segnato molte generazioni di spettator*. Ora su La5 tornano le avventure di Ryan Atwood (Benjamin McKenzie), di Seth Cohen (Adam Brody) e della sua famiglia, Marissa Cooper (Misha Barton) e Summer Roberts (Rachel Bilson) a Orange County: la prima stagione è partita e andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 14.35 con tre episodi. The O.C. (nasce da un’idea di Josh Schwartz che crea e vende la serie alla Fox a soli 26 anni. A ispirarlo è stato il suo trasferimento in California. Scopriamo, nel video qui sopra, le cinque ragioni per cui The O.C. è la serie cult degli anni 2000

La serie è incentrata sul personaggio di Ryan Atwood, un giovane problematico, introverso, ma dal carattere forte, proveniente da una famiglia disagiata. Ryan viene adottato dai ricchi e filantropi Sandy (Peter Gallagher) e Kirsten Cohen (Kelly Rowan).

Ryan e il suo fratello adottivo Seth, un adolescente intelligente ma insicuro, affrontano la vita come outsider nel mondo di alta classe di Newport Beach. Nel corso della serie, Ryan e Seth intrecciano relazioni con la ragazza della porta accanto, Marissa Cooper, la cotta d’infanzia di Seth, Summer Roberts, e la solitaria Taylor Townsend.

Un elemento che caratterizza la serie è lo scontro culturale tra la famiglia Cohen, idealista, magnanima e sempre pronta ad aiutare il prossimo, e la comunità di Newport Beach, superficiale, materialista e bigotta. Nella serie sono inclusi elementi del postmodernismo, e funzioni mischiate di melodramma e commedia.

THE O.C., LA MORTE DI MARISSA: UNA DELLE SCENE CHE HA LASCIATO IL SEGNO

THE O.C., LA SIGLA

“Californiaaaaaaaaaa”.

Inoltre, tutto le stagioni della serie sono disponibile su Amazon Prime Video.