La prima edizione di Drag Race Italia è ai nastri di partenza. Il debutto è programmato per venerdì 19 novembre su Discovery+ e vedrà 8 drag queen contendersi il titolo di Italia’s Next Drag Superstar.

Tra le sfidanti c’è anche Farida Kant, aka Riccardo Occhilupo, un volto noto per il pubblico televisivo.

Nel 2009, infatti, partecipò ad Amici 9, la stessa edizione che incoronò Emma Marrone e vide tra i protagonisti Stefano De Martino, Elena D’Amario, Enrico Nigiotti e Pierdavide Carone.

Fortemente voluto da Alessandra Celentano e considerato tra i migliori ballerini dell’edizione, lasciò la scuola dopo aver perso una sfida contro Antonio Sciscia, perdendo la possibilità di arrivare al Serale.

Raccontandosi a Vogue, Riccardo ha ricordato come come è diventato la drag queen Farida Kant.

“Ho sempre saputo di esserlo, di avere qualcosa di speciale. Da piccolo, a 9 anni, facevo degli show di nascosto dai miei genitori ispirandomi alle mie cantanti preferite. […] Ho visto la mia prima drag queen a 19 anni in un locale nel Salento ed è stato un sogno a occhi aperti. In quel momento mi sono immedesimato in lei e ho capito che quello che avevo nascosto fino ad allora poteva concretizzarsi. […] Così, nel 2013 nasce Farida “La Kant” e si impossessa del palco del Muccassassina.”