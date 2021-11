Marracash annuncia il nuovo disco, in una delle tre copertine c’è Elodie

Marracash sta finalmente per tornare. Il rapper ha annunciato a sorpresa l’uscita del suo nuovo disco. Si intitola “Noi, loro, gli altri” e sarà disponibile dall’una di domani notte. Quattordici le tracce inedite prodotte da Marz e tre featuring: quelli con Guè, Calcutta e Blanco. Non è tra i brani ma è presente in una delle tre copertine Elodie, con la quale ha vissuto una storia d’amore che – secondo i magazine di gossip – sarebbe giunta al capolinea. Nelle ultime settimane, l’artista romana è stata fotografata in coppia con Davide Rossi.

L’interprete di “Margarita” ha, poi, rilasciato un’intervista a Rolling Stone per il numero monotematico su Marra.“È meraviglioso vedere come il Marracash musicista sia diverso dal Fabio di tutti i giorni. È un artista e un essere umano incredibile: ha una purezza che raramente ho incontrato in altri”, si legge tra le pagine.

L’ex (?) coppia non ha mai commentato lo stato della loro relazione e – focalizzati solo sulla musica – probabilmente continueranno a non farlo.

La tracklist di “Noi, loro, gli altri”

Gli occhi restano puntati sul disco di Marracash. Ecco la tracklist: