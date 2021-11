Amici 21, LDA vince la classifica di J-Ax e canta il suo inedito “Sai”

LDA si è classificato primo nella classifica di J-Ax nel pomeridiano di Amici 21 della scorsa domenica e ha ottenuto un premio: la possibilità di cantare il suo secondo inedito “Sai”.

“Non so se mi facciano più paura i giudici o il pubblico”, racconta il cantante a Maria De Filippi, spiegando il perché della sua agitazione in puntata.

LDA sta vivendo un periodo difficile nella scuola: per diverse settimane è stato messo in sfida da Anna Pettinelli, uscendone sempre vincitore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Fans Club (@amicifanspage)