Camila Cabello e Shawn Mendes si sono lasciati: l’annuncio ufficiale

Amore al capolinea per Camila Cabello e Shawn Mendes. La coppia tra le più amate dello showbiz ha annunciato ufficialmente la fine della relazione, con una storia firmata da entrambi condivisa su Instagram.

“Ciao ragazzi, abbiamo deciso di chiudere la nostra relazione, ma il nostro amore l’una per l’altro come persona è più forte che mai. Abbiamo iniziato il nostro rapporto come migliori amici e continueremo ad esserlo. Entrambi abbiamo sempre apprezzato il vostro supporto, fin dall’inizio e continueremo a farlo. Camila e Shawn”.

Camila Cabello e Shawn Mendes

Camila Cabello e Shawn Mendes sono diventati una coppia nell’estate del 2019, ma prima di allora avevano un rapporto di amicizia profondo.

I due si erano conosciuti nel 2014, quando entrambi aprirono un concerto per Austin Mahone. A quel tempo, Shawn era popolare su Vine e Camila faceva ancora parte delle Fifth Harmony. Da quel momento hanno stretto una relazione di stima reciproca, che si è consolidata con il tempo, fino a diventare amore 5 anni più tardi.