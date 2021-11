The Crown 5, ecco chi interpreterà il principe William

La produzione della quinta stagione di The Crown procede a gonfie vele. Nel frattempo è stato annunciato il nome dell’attore che interpreterà il principe William nei nuovi episodi della serie Netflix. Come si legge su Variety, ad calarsi nei panni ‘reali’ sarà Senan West, il vero figlio di Dominic West che nello show interpreta il principe Carlo (prendendo il posto di Josh O’ Conner, che abbiamo visto nella quarta stagione). L’attore farà il suo debutto negli episodi finale della stagione.

THE CROWN 5, LA STORIA

L’ultima stagione della serie di Peter Morgan racconterà gli Anni 90, e quindi la morte di Diana insieme a Dodi Al Fayed un anno dopo il divorzio dal principe Carlo.

THE CROWN 5, IL CAST

Nel ruolo di Lady Diana c’è Elizabeth Debicki, che ha preso il testimone da Emma Corrin. Imelda Staunton ormai è esperta di ‘cose reali’. Dopo Downton Abbey, è attualmente impegnata con le riprese di The Crown 5. L’attrice è stata scelta per il ruolo della Regina Elisabetta II (interpretata nelle stagioni passate della serie prima da Claire Foy e poi da Olivia Colman).

Nel cast di The Crown 5 anche Jonathan Pryce nel ruolo del Principe Filippo, Lesley Maville in quello della Principessa Margherita e Jonny Lee Miller in quello di John Major (primo ministro del Regno Unito, in carica dal 28 novembre 1990 al 2 maggio 1997).