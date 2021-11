The Uncensored Library, Minecraft difende la libertà di informazione

Nonostante la libertà d’informazione sia una delle piaghe che affliggono ancora molti paesi del mondo, c’è un luogo dove la censura non esiste e la libertà di parola è ben accetta. Si tratta dell’Uncensored Library, la biblioteca di Minecraft che contiene moltissimi articoli di giornalisti e scrittori censurati dai governi dei loro paesi.

Inaugurato il 12 marzo 2020 in occasionde della Giornata Mondiale contro la Censura Informatica, l’enorme edificio custodisce testi in inglese e in lingua originale di persone censurate da governi estremisti e dittatoriali che di fatto, limitano la libertà d’informazione. In particolare, la biblioteca ha rappresentato un’opportunità per reporter e giornalisti di Russia, Arabia Saudita, Messico, Egitto e Vietnam costretti a tacere per via delle repressioni politiche.

thinking about the the uncensored library on minecraft that houses a collection of inaccessible texts from all over the world for us to read pic.twitter.com/Fk2e3xlu7e — alina (@loversinfilm) November 21, 2020

Come accedere a The Uncensored Library

Tutti i giocatori di Minecraft possono accedere gratuitamente alla biblioteca. La mappa si può scaricare dal sito ufficiale nella sezione ‘download’. Inoltre, è possibile visitare l’archivio anche tramite server multiplayer Minecraft: quando si è connessi basta cliccare su ‘direct connect’ e inserire come indirizzo IP del server “ “. Una volta dentro, sarà possibile visitare le diverse sale espositive e leggere gli articoli di giornalisti noti in tutto il mondo per essere censurati dai loro paesi. Tra questi: Jamal Khashoggi, Yulia Berezovskaia, Javier Valdez, Mada Masr e Nguyen Van Dai.

I numeri dell’Uncensored Library

Per creare l’intera struttura ci sono voluti 24 costruttori provenienti da 16 paesi diversi, 12 milioni e mezzo di blocchi e 250 ore di progettazione, per un totale di 3 mesi di lavoro. A volere questo archivio digitale sono stati l’organizzazione non governativa Reporter Senza Frontiere, le agenzie MediaMonks e DDB con la consulenza della community di BlockWorks.