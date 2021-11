Ed Sheeran incontra i Pokémon: concerto speciale su Pokémon GO

Grandi novità per i fan dei Pokémon e della musica. È in arrivo su Pokémon GO un grande evento con protagonista Ed Sheeran. Il pluripremiato cantautore terrà un concerto speciale, fruibile gratuitamente dall’app del gioco, nella sezione Novità.

La scaletta del concerto:

Il concerto di Ed Sheeran sarà disponibile a partire dalle 20:00 di lunedì 22 novembre. La performance includerà alcuni brani estratti dal suo ultimo album ‘=’ (Equals) e altri successi.

“Perfect”

“Bad Habits”

“Overpass Graffiti”

“Thinking Out Loud”

“First Times”

“Shivers”

Gli eventi su Pokémon GO

In occasione della collaborazione con Ed Sheeran, su Pokémon si terrà una settimana di eventi, che inzierà proprio con il live.

Dal 22 novembre fino al 30 novembre, protagonisti saranno i Pokémon di tipo Acqua, i preferiti del cantante.

I seguenti Pokémon appariranno spesso allo stato selvatico: Totodile, Mudkip, Piplup, Oshawott.

Con un po’ di fortuna sarà possibile trovare anche Squirtle con gli occhiali da sole e Froakie.