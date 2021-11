‘Sembra strano anche a me’, Can Yaman annuncia l’uscita del suo libro

Mentre il suo nome occupa le pagine rosa di riviste e settimanali, Can Yaman ha annunciato l’uscita del suo libro dal titolo ‘Sembra strano anche a me’. “Per la prima volta ho deciso di parlarvi di me. Fino in fondo, senza filtri. Voglio raccontarvi la mia verità”. Queste le parole dell’attore turco in un post su Instagram. Il libro, già disponibile in pre order in tutti gli store online, arriverà nelle librerie dal 30 novembre.

Nel video di presentazione pubblicato nelle storie è riportata la frase “La mia vita ora ve la racconto io come non ve l’ha mai raccontata nessuno”.