Notte movimenta al Grande Fratello Vip 6.

Dopo il ‘bicchiere gate’, scoppia il caso del ‘farina gate’. Uno scherzo non gradito ha incrinato il rapporto tra Davide e Soleil, al punto che gli equilibri nella casa potrebbero subire una brusca virata già nella puntata di questa sera.

Nel pomeriggio, Davide e Soleil si sono sfidati a chi riuscisse a cucinare la pizza migliore. A scegliere il vincitore sono stati gli inquilini, che hanno assaggiato l’operato di entrambi gli sfidanti.

Alla fine della serata a spuntarla è stata la pizza di Soleil, preferita rispetto a quella di Davide. Subito dopo il verdetto, l’influencer ha lanciato un po’ di farina addosso all’attore per canzonarlo.

Farina che, però, è finita anche negli occhi di Davide.

E mentre chiedete la squalifica e accusate Soleil di aver accecato Davide, lei è lì a preoccuparsi e ad aiutarlo con il collirio. Chiaramente l’intento non era quello di fargli del male, era uno scherzo e lui non l’ha gradito. #gfvip pic.twitter.com/6CZW6t6Cys

Parlando con Alex Belli, l’attore ha affermato, con un misto tra sarcasmo e goliardia, che in un modo o nell’altro si riprenderà la sua rivincita su Soleil: “La pagherà, la umilierò, la farò piangere. Scherzare sì ma fino a un certo punto”.

Davide io lo sapevo che stavo cercando il pretesto, che non sopportavo di essere in panchina.



Ma credo che tu stia cagando fuori dal vaso. Vacci piano.



Chi parte alto, cala in fretta. #gfvip



pic.twitter.com/UmbEnfmhH7