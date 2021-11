Adele torna con “30”: il disco più sincero della sua carriera – RECENSIONE

Dopo sei anni di assenza e tre album che l’hanno resa un’icona della musica contemporanea, Adele torna oggi su tutte le piattaforme con il suo anticipatissimo “30”.

Una raccolta di 12 brani (per 58 minuti totali) in cui l’artista si spoglia completamente di ogni filtro e apre la porta al suo lato più intimo e personale: quello della fragilità. Un matrimonio con Simon Konecki, un figlio, un divorzio, le crisi di ansia e la palestra come diversivo. A 33 anni Adele ricostruisce i pezzi del suo essere donna e riparte da capo per rinascere.

Le 12 canzoni testimonianze dirette di quanto vissuto e atto di ripartenza. Adele così non indora la pillola del dolore (in “My little love” la registrazione di un audio in lacrime, in “Strangers by nature” il funerale per il cuore spezzato) ma non dipinge neanche tutto completamente di nero.

C’è spazio per “la pace interiore” (“I drink wine”) e per un nuovo amore (“Oh my God”, “Can I get it”). In mezzo l’aver provato a salvare il suo rapporto (“To be loved”) e la convinzione che l’amore è come un gioco (“Love is a game”): si può perdere, come cantava nella hit “Love is a losing game”, ma si può anche vincere alla fine.

A presentare il collage di brani “Easy on me”, il singolo che ha riportato Adele sulla scena musicale e che su YouTube ha superato i 160 milioni di visualizzazioni.

Se volete conoscere l’Adele di oggi, perciò, ascoltate “30”: l’atto di sincerità più grande della cantautrice verso i suoi fan. E anche non noi possiamo far altro che apprezzare.

La tracklist ↓