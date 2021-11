Da Sconsy a Giovanni Vernia: il ritorno di Zelig fa il boom di ascolti

Dopo 10 anni Claudio Bisio e Vanessa Incontrada tornano insieme sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano per la nuova edizione di Zelig.

Il programma cult è tornato in prima serata su Canale 5, occasione giusta per festeggiare i 25 anni in tv: la primissima puntata andò in onda nel 1996 su Italia 1.

Un successo consolidato anche dal ritorno di alcuni dei personaggi più amati del comic show: da Anna Maria Barbera nei panni di Sconsolata ‘Sconsy’, passando per Giovanni Vernia e Teresa Mannino.

Momenti esilaranti e di leggerezza, che hanno conquistato il pubblico in platea (tutto esaurito al Teatro degli Arcimboldi) e da casa, conquistando il 22% di share e 4 milioni di telespettatori.

