“Belen e Damiano hanno una storia”. Su IG il commento del cantante

Belen Rodriguez starebbe frequentando Damiano David dei Måneskin: non si placa il gossip che vedrebbe i due come neo coppia dopo la rottura (sempre presunta) della prima con Antonino Spinalbanese. La showgirl, secondo quanto riportano i media italiani, avrebbe già voltato pagina per trovare un nuovo amore proprio in Damiano. Ora è lo stesso cantante a commentare.

“Sto leggendo un sacco di ca∗∗∗te”, scrive il ragazzo su Instagram, con tutta probabilità riferendosi proprio alla notizia. In giro per il mondo a collezionare successi con la sua band, il romano si mostra infastidito nello scatto pubblicato e, intanto, continua la sua relazione con Giorgia Soleri. Sul fronte opposto, tutto tace da Belen, da qualche mese diventata mamma bis proprio grazie a Spinalbanese.