Da Squid Game a The Crown: le migliori 7 serie tv per imparare le lingue

Guardare serie TV attraverso le numerose piattaforme online è diventato uno dei passatempi più diffusi. Anche in Italia, come in molti altri paesi europei, il binge-watching, ossia la tendenza a guardare serie senza sosta, è diffusissimo a tutte le età. Perché allora non unire l’utile al dilettevole e trasformare un semplice hobby in un valido alleato nell’apprendimento delle lingue?

Se infatti nel nostro paese, complice la prestigiosa tradizione dell’industria del doppiaggio, è da sempre molto comune guardare serie tv e film in italiano, l’avvento di nuove piattaforme streaming sta sempre di più favorendo la visione di contenuti in versione originale. Con molteplici vantaggi che vanno al di là del poter apprezzare al massimo una performance da Oscar: fruire contenuti audiovisivi in lingua originale, infatti, non solo aiuta moltissimo a sviluppare l’orecchio per una lingua ma può anche alimentare l’interesse verso una nuova cultura e rappresentare uno stimolo

all’apprendimento.

Per ispirarvi nella scelta della prossima serie e, chissà, della prossima lingua da imparare, italki, piattaforma online per l’apprendimento delle lingue, ha selezionato con il supporto della sua community di insegnanti madrelingua le sette migliori per chi vuole iniziare a compiere i primi passi verso un nuovo idioma comodamente dal divano. Chi dovesse prenderci gusto, potrà poi proseguire con conversazioni reali da remoto. Una modalità sempre più diffusa ed efficace.

1. Coreano – Squid Game

Il nostro viaggio parte da una delle serie del momento. Il nuovo survival drama proveniente dalla Corea del Sud che ha battuto ogni record: Squid Game. La trama di questo nuovo fenomeno globale vede centinaia di individui alle prese con difficoltà economiche sfidarsi in giochi all’apparenza per bambini. Il montepremi è allettante, così come il desiderio di raggiungere un riscatto sociale. Perché in lingua originale? Al momento la serie non è ancora stata doppiata in

italiano, dunque il modo migliore per fruirla è proprio affidarsi alla versione originale con i sottotitoli.

2. Finlandese – Bordertown

I nordici hanno un gusto particolare per il genere crime e questa serie ne è ulteriore conferma. La vita dell’ispettore Sorjonen trasferitosi in una terra di confine (la Russia è poco distante), si scontra con lati oscuri e crimini che la neve e il silenzio finlandese coprono solo in parte. “Tre stagioni per iniziare a prendere dimestichezza con la lingua finlandese, con la trama che contribuirà a tenervi attaccati allo schermo” assicura Juho, insegnante di finlandese su italki.

3. Tedesco – Dark

Ambientata nella Germania contemporanea, la storia narrata in Dark ha inizio con la scomparsa di due ragazzi nel villaggio di Widen. Le indagini che seguono riportano a galla i segreti di questo borgo, misteri intimamente intrecciati con le storie di alcune famiglie. Perché guardarla in tedesco? Gli insegnanti di italki la segnalano perché caratterizzata da conversazioni quotidiane perfette per imparare il vocabolario essenziale, inoltre gli intrecci della trama assicurano sempre il giusto livello di attenzione.

4. Spagnolo – La Casa di carta

È una delle serie del momento con la quinta e ultima stagione arrivata in Italia a settembre. Ambientata nella Madrid dei giorni nostri, la storia parla del furto del secolo alla zecca spagnola e delle incredibili vicende di una banda di rapinatori mascherati. Se volete gustarvi in lingua originale il gran finale in programma a dicembre, potrebbe essere giunto il momento per dare una rispolverata al vostro spagnolo. “È un’ottima occasione per imparare lo

spagnolo comune tra i giovani e arricchire il vocabolario di espressioni molto diffuse”, precisa Paula,

professoressa di Spagnolo.

5. Francese – Emily a Parigi

Emily, una ventenne americana, si trasferisce a Parigi per un’inaspettata opportunità di lavoro. Esportare la visione della sua azienda alla filiale francese però non sarà cosa semplice. Le culture si scontrano mentre lei si adatta alle sfide della vita in una città straniera e in una lingua che non conosce affatto. È l’esempio perfetto per mostrarci quanto sia importante studiare altre lingue per continuare la nostra formazione professionale.

6. Inglese – The Crown

Quale serie migliore per imparare la lingua più studiata al mondo se non la pluripremiata The Crown. La trama segue la vita della regina Elisabetta II, dal suo matrimonio nel 1947 ad oggi, ed è perfetta per immergersi in un’atmosfera “very british”. La quarta stagione è uscita l’anno scorso su Netflix e visto il successo, ne sono in programma altre due. “Credo che The Crown rappresenti un ottimo banco di prova per il vostro inglese. Non riflette il modo in cui la maggior

parte delle persone parla nel Regno Unito, ma l’accento che viene usato è così marcato che potrebbe

essere una piccola sfida divertente per gli studenti vedere quanto riescono a cogliere”, ci ha spiegato

Laura Insegnante di inglese su italki.

7. Russo – Meglio di noi

Per l’ultima lingua ci spostiamo addirittura nella Mosca del futuro. Siamo nel 2029 e i robot sono diventati parte integrante della vita di tutte le famiglie. Non tutti però ne sono contenti e nel paese si sta scatenando il caos. Per chi ama la fantascienza, una vera chicca da non perdere. Con accento umano o robotico, il vostro vocabolario russo si arricchirà notevolmente.